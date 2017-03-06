Министр транспорта: Скидки РДЖ мало, чтобы переориентировать транзит нефтепродуктов 8 6.03.2017, 14:09

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Нужно учитывать еще стоимость услуг в портах, расстояние перевозок морским путем.

Об этом заявил в понедельник министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак БелТА, комментируя увеличение РЖД скидки на транзит нефтепродуктов с 25% до 50% в случае, если нефтепродукты будут доставляться из Беларуси в припортовые станций Северо-Запада РФ.

Анатолий Сивак пояснил, что использовать или нет возможности, предоставленные РЖД, - это вопрос к предприятиям-грузоотправителям. "Пока они не меняют маршруты поставок, поэтому можно сделать вывод, что только усилий РЖД недостаточно для того, чтобы переориентировать груз", - подчеркнул он.

Министр отметил, что нужно учитывать еще стоимость услуг в портах, расстояние перевозок морским путем.

При этом Сивак заметил, что белорусская железная дорога никогда не давала преференций какому-либо из экспортных маршрутов. Всегда ставки на перевозку грузов в Клайпеду (Литва), Санкт-Петербург (Россия) или Николаев (Украина) были одинаковы.

Как сообщалось, в начале марта ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) увеличило с 25% до 50% скидку на перевозки белорусских нефтепродуктов в направлении российских портов на Балтийском море. Речь идет о введении коэффициента 0,5 к ставкам действующих тарифов на перевозки нефтепродуктов в цистернах со станций Барбаров и Новополоцк в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги (обслуживает порты России на Балтийском море).