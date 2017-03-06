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Итальянский нападающий оформил хет-трик за восемь минут в матче Серии А

  • 6.03.2017, 14:17
  • 7,815
Андреа Белотти
Фото: EPA

Теперь Андреа Белотти с 21 голом возглавляет снайперскую гонку чемпионата Италии.

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти забил три мяча за восемь минут в матче 27-го тура серии А с «Палермо». Видеозапись появилась на YouTube-канале Torino FC Official, сообщает lenta.ru.

Встреча прошла в воскресенье, 5 марта, в Турине и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Белотти забивал мячи с 73-й по 81-ю минуты. С 21 голом он возглавляет снайперскую гонку чемпионата Италии.


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