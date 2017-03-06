Франсуа Олланд рассказал о своем «последнем долге» 2 6.03.2017, 14:37

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Франсуа Олланд

Фото: Photothek/Getty Images

Президентские выборы во Франции определят не только будущее страны, но и будущее Европы.

Президент Франции Франсуа Олланд считает своей главной задачей не допустить на грядущих выборах победы лидера правопопулистской партии "Национальный фронт" (НФ) Марин Ле Пен. Об этом он заявил в понедельник, 6 марта, в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung и ряду других европейских изданий, DW.

По словам Олланда, президентские выборы во Франции определят не только будущее страны, но и будущее Европы. Цель популистов - "отгородиться от мира" и создать будущее, "полное барьеров и границ", убежден французский лидер. По его мнению, во Франции "существует угроза" победы Ле Пен. "Мой последний долг - сделать все, чтобы на Францию не легла столь тяжелая ответственность", - подчеркнул Олланд.

В январе стало известно, что Марин Ле Пен обвинили в нецелевом расходовании средств Европарламента (ЕП). Европейское бюро по борьбе с мошенничеством установило, что сотрудники "Национального фронта" незаконно получали зарплату в ЕП, работая при этом во Франции. Ле Пен должна вернуть ЕП в общей сложности 340 тысяч евро. Французские органы юстиции уже начали расследование по этому вопросу.

2 марта ЕП лишил лидера французских правопопулистов депутатской неприкосновенности в рамках другого дела. Во Франции в отношении Ле Пен прокуратурой Нанта ведется расследование по обвинению в распространении в интернете фотографий со сценами насилия. В декабре 2015 года Марин Ле Пен разместила на своей странице в Twitter фотографии со сценами расправы боевиками террористической организации "Исламское государство" над несколькими заложниками.

Ранее лидер НФ отказалась явиться по вызову прокуратуры, воспользовавшись депутатской неприкосновенностью. После лишения иммунитета Ле Пен, в случае признания ее виновной, может грозить до трех лет лишения свободы и штраф в размере 75 тысяч евро.

Согласно последним опросам, Ле Пен лидирует в первом туре президентских выборов вместе с Эмманюэлем Макроном. Во втором раунде социологи предсказывают лидеру НФ поражение. Выборы нового президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.