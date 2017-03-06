Cтало известно, будут ли брать плату за проезд по МКАД-2 6 6.03.2017, 14:45

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Фото: kp.by

О принятом решении рассказал министр транспорта и коммуникаций.

Плату за проезд по второй Минской кольцевой дороге вводить не планируется. Об этом на пресс-конференции сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак, пишет tut.by.

— Что касается второй МКАД, то планов по ее платности нет. В части регулирования движения мы будем через знаки стремиться увозить транзитный транспорт, особенно международный, с первой кольцевой автодороги. Пока это мы не делали, потому что были определенные ограничения, в том числе по скорости, — отметил Анатолий Сивак.

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По словам министра, в 2016 году в период максимальных нагрузок по второй МКАД проходило около 4 тысяч автомобилей в сутки. Анатолий Сивак констатировал, что строительство второй Минской кольцевой автодороги себя оправдывает.