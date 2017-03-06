Весна на Полесье глазами фоторепортера 1 6.03.2017, 15:23

Фото: bk-brest.by

Кадры первого мартовского дня белорусского Полесья.

Вот и дождались! Услышав в небе крик журавлей, вздрагивает сердце. Весна. Необыкновенная пора пробуждения и оживления всего живого, пишет «БК».

В городе явными признаками этой поры года являются громкие крики котов под окнами, девушки в коротких юбочках, ветер, лужи да солнечное небо. Снег кое-где грязными кучами в самых темных закоулках дворов да молодежь, тоже кучками на набережных, в парках и также в закоулках. Запахи весны ощутимы, но они не сравнятся с той гаммой, что царит в отдалении от городской суеты. В сельской местности уже вовсю заботы и хлопоты. Техника выходит на поля. По окраинам деревень разливы рек.

Казалась бы, небольшая Лесная, что в Каменецком районе, в эти дни превратилась в Амазонию и «размазала сырость» до края горизонта. На перелетах гуси пользуются этими водными просторами. Чибисы плотным батальоном атакуют небольшой островок среди водной глади. Рядом с ними пара лебедей-кликунов, отличающихся от шипунов желтым цветом клювов. Еще спят под остатками льда лягушки, но в небе уже все свистит, трещит, словно мы в самом деле где-то в тропиках. Но самым главным аккордом дня появляются в небе над разливом Лесной серые журавли. Они летят низко — так что можно разглядеть все детали оперения — и словно дразнят своим «курлы, курлы».

У зоологов в пуще дел невпроворот. Одним из самых важных является забота о лесе и его жителях. Оказывается, не только зима, но и ранняя весна для многих животных испытание. Например, такой исполин, как зубр, может стать жертвой разлива и погибнуть, не выбравшись самостоятельно из мелиоративного канала. Напуганный людьми зверь легко впадает в панику и теряет ориентацию. Такие случаи нередки. И поэтому работники лесного хозяйства и научного сектора патрулируют поля, на которых еще, словно американские бизоны, топчутся небольшие группы зубров. Самое многочисленное стадо насчитывает около сотни голов. Это практически пятая часть поголовья. Всю зиму бычки, коровы и молодняк держались группами. Так легче пережить соседство с голодными волками, которых в пуще сейчас немало. Когда растает последний снег, стадо разойдется-разбредется по пуще.

Первый день весны быстро подходит к концу. Темные кусты крушины отражаются в красном зеркале заката на бескрайнем разливе Лесной. Опьянев от свежего воздуха и птичьих хоров, мы возвращаемся домой.

Журавлиный мотив еще долго остается звучать в ушах мелодией первого весеннего дня.