Олег Волчек о Марше в Бресте: Поезд для власти уже ушел 6.03.2017, 15:49

Олег Волчек

Фото: charter97.org

Улица стала для белорусов способом выражения мирного протеста.

Об этом сайту Charter97.org заявил бывший следователь прокуратуры, руководитель правозащитной организации «Правовая помощь населению» Олег Волчек, комментируя массовую акцию протеста в Бресте 5 марта.

- На мой взгляд, первая ошибка МВД: они считают, что Марши протеста организовывает оппозиция, но на самом деле лидеры этих акций – несогласные с декретом о «тунеядцах».

Воскресный Марш в Бресте показал, что поезд для власти уже ушел. Я считаю, что массовые протесты будут еще больше набирать сил. Особенно после необдуманных действий милиции. Белорусы сейчас очень рассержены. У них нет терпения чего-то ждать лучшего.

Сегодня улица стала для белорусов способом выражения своего мирного протеста.

Со стороны правозащитника могу охарактеризовать, что Марш в Бресте показал насколько белорусы культурная, очень цивилизованная, европейская нация, которая умеет провести акцию и спокойно разойтись.

Напомним, лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал активистов из регионов приехать в Минск на акцию 25 марта, а минчан — поддержать протесты в регионах 26 марта.