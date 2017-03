Пять белорусских успехов февраля 2 6.03.2017, 15:59

Дарья Домрачева

Фото: biathlonworld.com

Успехи белорусов во втором месяце 2017-го, которыми следует гордиться.

Домрачева выиграла серебро в гонке преследования на ЧМ по биатлону

Всего через четыре месяца после рождения дочери Дарья Домрачева не просто вернулась в биатлон, а сразу поднялась на вторую ступень пьедестала на чемпионате мира в Хохфильцене. Медальная для трехкратной олимпийской чемпионки гонка преследования стала единственной на соревнованиях без единого ошибочного выстрела. Образцовая стрельба и как обычно быстрый бег по трассе позволили Домрачевой совершить невероятный камбэк: на вторую позицию она вышла с 27-го (!) места, занятого по итогам спринта, пишет nn.by.

Белорусский Свободный театр удостоен международной премией

Феноменальное явление в современном белорусском искусстве — театр, о спектаклях которого пишут крупнейшие мировые издания, вроде The New York Times, The Guardian или The Financial Times, и одновременно молчат на родине. Одно то, что в прошлом году в начале осени «Свободный театр» ставил свою новую работу Burning Doors на сцене лондонского Soho Theatre, вызывает особую гордость. Постановка не осталась без внимания критиков: на днях «свободовцы» получили престижную театральную премию The Offies'2017 (The Off West End Theatre Awards 2017) в номинации «Лучший ансамбль». Отметили «Свободный театр» и по ту сторону океана. Театральный обозреватель издания Chicago Tribune включил спектакль «Король Лир», сыгранный на белорусском языке (!), в свой топ-10 главных событий театральной жизни Чикаго в 2016 году.

Белорусские теннисистки обыграли Нидерланды и вышли в полуфинал Мировой группы

Женский Кубок Федерации — аналог мужского Кубка Дэвиса, в котором в 2004-м прогремела белорусская сборная. Через тринадцать лет впервые в истории дорогу в полуфинал престижного турнира проложила себе уже женская сборная Беларуси, обыграв дома нидерландок. К тому же без главной звезды — Виктории Азаренко, которая растит двухмесячного сына.

Kuoll и FriendlyData — инвестиции в белорусские IT-стартапы

Белорусские IT-разработчики продолжают собирать инвестиции на стартовые, перспективные по мнению экспертов проекты.

Так стартап Kuoll, создающий сервис для разработчиков по контролю за ошибками в веб-приложениях, попал в третий набор нью-йоркского Starta Accelerator и получил на свое развитие $130 тыс. Другой проект молодых IT-специалистов FriendlyData первым из Беларуси попал в один из лучших в мире акселераторов (социальный институт поддержки стартапов) — калифорнийский 500 Startups, в результате чего получил $150 тыс. инвестиций.

Антон Кушнир третий раз в сезоне победил на этапе Кубка мира

Олимпийский чемпион Антон Кушнир продолжает доказывать, что на данный момент ему нет равных. Третью победу в сезоне белорусский фристайлист завоевал в южнокорейском Бокване. К сожалению, этап Кубка мира в Раубичах спортсмен пропускал.