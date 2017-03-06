Активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо вышел на свободу 6.03.2017, 16:15

Андрей Шарендо

Поддержать Андрея Шарендо пришло несколько десятков человек.

6 марта в Ленинском суде Бреста состоялся суд над активистом «Европейской Беларуси» Андреем Шарендо, которого обвиняли в «организации и участии в несанкционированной массовой акции» 26 февраля, сообщает «Радыё Свабода».

Поддержать Андрея Шарендо пришло несколько десятков человек.

«С использованием плаката и микрофона участвовал в пикетировании и шествии, чем повторно в течение года нарушил закон «О массовых мероприятиях», - зачитал обвинение Шарендо судья.

Судья сделал предупреждение жене подсудимого - Полине Шарендо-Панасюк. Она бросила реплику о том, что не считают действующее законодательство легитимным. Судья сделал ей предупреждение о возможном удалении из зала.

Андрей Шврендо заявил ходатайство о недоверии судье за того, что его жене милиционеры заламывали руки. После переговоров судья отклонил ходатайство об отводе. «Свидетель» милиционер рассказал, что Шерендо через мегафон выкрикивал лозунги «Баста!», «Долой Лукашенко!» и повел шествие к облисполкому, а потом в центр города.

Еще один «свидетель»-милиционер рассказал, что Шерендо 26 февраля на площади Ленина кричал «Лис, уходи!» (Лис - председатель облисполкома), «Лукашенко, уходи!» и наклеил на крыльце облисполкома наклейку с надписью «Баста!».

«Вина Шаренды доказана в полном объеме», - сказал судья и вынес приговор: 25 базовых величин, или 575 рублей.

«Каждый в мире имеет право на мирный протест. Я не считаю себя виновным и считаю этот суд балаганом», - заявил Андрей Шарендо.