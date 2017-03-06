За неделю к деятельности БНК присоединились более 100 человек 7 6.03.2017, 16:24

6,734

Фото: bymedia

Белорусы активно включаются в подготовку Дня Воли.

28 февраля Белорусский Национальный Конгресс обратился к сторонникам за поддержкой. Активисты объявили набор волонтеров и сбор средств для подготовки акций протеста. Прошла почти неделя, и активисты подвели первые итоги, сообщает сайт bnknews.org.

В БНК обратились более сотни белорусов. Люди пишут и звонят из разных уголков страны, а также из-за рубежа. Многие выразили готовность распространять печатную продукцию, листовки и плакаты ко Дню Воли и начали это делать. Часть людей помогла деньгами, бумагой, печатью, полезными советами.

Белорусский Национальный Конгресс продолжает набор волонтеров и сбор средств. Обращаться к координаторам в Минске и других городах Беларуси можно по телефонам, которые приведены в разделе Контакты на сайте БНК. Распечатывайте и распространяйте листовки, образцы которых расположены в разделе День Воли, а также в социальных сетях.

По многочисленным просьбам активисты опубликовали дополнительные реквизиты для перевода денег через интернет:

Карточка Беларусбанка: 6763 3900 5163 4664 04/19 Maestro

WebMoney: B250738098509