За неделю к деятельности БНК присоединились более 100 человек

За неделю к деятельности БНК присоединились более 100 человек7
- 6.03.2017, 16:24
- 6,734
Белорусы активно включаются в подготовку Дня Воли.
28 февраля Белорусский Национальный Конгресс обратился к сторонникам за поддержкой. Активисты объявили набор волонтеров и сбор средств для подготовки акций протеста. Прошла почти неделя, и активисты подвели первые итоги, сообщает сайт bnknews.org.
В БНК обратились более сотни белорусов. Люди пишут и звонят из разных уголков страны, а также из-за рубежа. Многие выразили готовность распространять печатную продукцию, листовки и плакаты ко Дню Воли и начали это делать. Часть людей помогла деньгами, бумагой, печатью, полезными советами.
Белорусский Национальный Конгресс продолжает набор волонтеров и сбор средств. Обращаться к координаторам в Минске и других городах Беларуси можно по телефонам, которые приведены в разделе Контакты на сайте БНК. Распечатывайте и распространяйте листовки, образцы которых расположены в разделе День Воли, а также в социальных сетях.
По многочисленным просьбам активисты опубликовали дополнительные реквизиты для перевода денег через интернет:
Карточка Беларусбанка: 6763 3900 5163 4664 04/19 Maestro
WebMoney: B250738098509