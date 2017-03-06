Белорусский футболист подписал контракт с одним из сильнейших клубов Литвы 6.03.2017, 16:24

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Александр Куган

Фото: sfc-slutsk.by

Контракт с полузащитником подписан на два года.

Бывший хавбек «Слуцка» Александр Куган на правах свободного агента перешел в «Утенис», выступающий в сильнейшем дивизионе чемпионата Литвы по футболу, сообщает «Прессбол».

Александ Куган - воспитанник ДЮСШ № 2 города Молодечно. Первый тренер — В. А. Терещенко.

В составе минского «Динамо» выступал с 2008 года. В сезоне-2009 стал победитель чемпионата Беларуси среди дублирующих составов. В конце августа 2012 года был отдан в аренду клубу «Береза-2010», выступающему в первой лиге. В 2013 году был в аренде в могилевском «Днепре», с которым в 2014 году подписал полноценный контракт.

Выступал за молодежную сборную Беларуси.