Победа: волонтеры сняли вахту в Куропатах 8 6.03.2017, 17:09

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Фото: Роман Протасевич

Сегодня волонтеры разобрали палаточный лагерь возле Куропат, который возник две недели назад.

Активисты добились остановки строительства офисного центра возле мемориала и сегодня заняты отъездом.

«Хорошие поддоны вывезем, уже одну машину загрузили, плохие - сожжем. Эстраду разберем, бревна отнесем в лес. К вечеру думаем управиться. Смысла охранять забор, за которым ничего нет, не вижу. Застройщик отказался от этого места, это главное », - сообщил «Радыё Свабода» сопредседатель «Молодого Фронта» Дмитрий Дашкевич.

При этом политик не исключает, что кто-то из волонтеров еще проведет здесь следующую ночь: «Может, Сергей Пальчевский».

Сергей Пальчевский прячется от дождя под навесом «эстрады» и курит.

«Да, немного грустно», - соглашается волонтер, который в разгар противостояния приковaл себя наручниками к бамперу грузовика строителей. Именно тогда строительство было остановлено и больше уже не начиналось.

То время вспоминает и Анастасия Гусева, волонтер от «Молодежи БНФ». Она также признается, что сейчас ей немного грустно прощаться с лагерем: «Как будто поход заканчивается». Анастасия держала вахту почти все дни, за исключением только двух, когда болела.

Над лагерем с небольшими перерывами идет дождь, и волонтеры в паузах между работой рассказывают байки о жизни в лагере. Бард Дмитрий Захаревич вспомнил, как в пятницу перед митингом по кольцевой промаячил кортеж.

«Видимо, Лукашенко ехал. Видел же наши флаги, мог бы и остановиться, но не стал. Выше этого? Ничего, помните, он как проехал - какой снег пошел?»

Снега совсем не осталось. Сейчас волонтеры думают, как лучше убрать эту территорию. «Может, деревца и кусты посадим, чтобы было красиво».