Наталья Папкова: На акции 25 марта в Минске мы должны потребовать отставки Лукашенко 55 6.03.2017, 16:54

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Наталья Папкова

Фото: tut.by

Акция в Бресте вызвала всплеск положительных эмоций.

Об этом сайту Charter97.org заявила координатор движения «Молодая Беларусь» Наталья Папкова после своего освобождения.

- Меня совершенно не удалось запугать, даже наоборот. Своими неадекватными действиями власти придали мне еще больше сил для дальнейшей деятельности, - заявила активистка.

- Вчера Брест потряс всю страну. Никто не ожидал, что столько людей выйдет на Марш, причем, люди публично требовали от мэра и на демонстрации вашего освобождения. Как вы восприняли новость об этом?

- Прекрасно восприняла. Мне удалось выйти в интернет, и я была счастлива, что очень много людей вышли и неделю не зря работала в качестве соорганизатора Марша. Акция вызвала большой всплеск положительных эмоций.

- Вы сейчас фактически являетесь одним из лидеров оппозиции в Бресте. На ваш взгляд, что люди должны делать дальше?

- Продолжать добиваться отмены декрета о «тунеядцах». В случае, если декрет не будет отменен, то 25 марта все должны выйти на Площадь в Минске и требовать отставки Лукашенко.

Декрет затронул каждого жителя нашей страны и поднял такую волну возмущения, что люди готовы выйти на Площадь и сказать свое «нет» произволу, который творится в стране последние 20 лет.