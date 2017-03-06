Аисты прилетели в Беларусь раньше обычного 14 6.03.2017, 16:57

3,569

Возможно, птицы чувствуют приближение настоящей белорусской весны.

Аисты прилетели в Беларусь раньше обычного, сообщили БелТА в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).

В субботу, 4 марта, на окраине Гродно были замечены четыре белых аиста, которые вернулись на родину с мест зимовки. Орнитологи отмечают, что птицы прилетели раньше обычного.

«В начале марта мы можем видеть белых аистов, которые зимовали неподалеку: в Южной Европе или в Египте, например, на знаменитом курорте Шарм-эш-Шейх. А начало массового прилета мы ожидаем в 20-х числах марта», — пояснила заведующая лабораторией орнитологии НПЦ Национальной академии наук по биоресурсам Ирина Самусенко. Она добавила, что птицы не останутся без пищи: они могут ловить мелких грызунов на полях и рыбу во вскрывшихся водоемах.

Помимо аистов, в Беларусь уже вернулись первые чибисы, серые журавли, полевые и лесные жаворонки, скворцы. С каждым днем количество прибывших видов птиц увеличивается.