«Комсомольская правда» о повышении РФ цены на газ: Произошел форс-мажор 23 6.03.2017, 17:29

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Фото: Reuters

«Газпром» повысил цену на газ для Беларуси и теперь тысяча кубометров стоит для нас $141,1.

С 1 января 2017 «Газпром» установил цену на газ для Беларуси в $141,1 за тысячу кубометров. Это на 6,81% выше предыдущей договорной цены в $132. И это почти в два раза выше, чем хочет Беларусь, пишет kp.by.

Напомним, что нефтегазовый конфликт между Россией и Беларусью длится уже год. «Газпром» настаивает на контрактной цене, а Беларусь указывает, что есть евразийские соглашения и цена должна быть значительно ниже. Из-за разногласий накопился уже приличный долг перед Россией - порядка $550 млн.

Об установлении новой контрактной цены на газ сообщил российский РБК, сославшись на свои источники в «Газпроме». В Беларуси чиновники эту новую цену не подтверждают, но и не опровергают, советуя дождаться официальных комментариев.

В «Газпроме» журналистам объясняют, что переговоры о цене на газ имеют политическую подоплеку и договариваться должны уже главы двух стран. Российские эксперты также говорят о том, что, несмотря на повышение, цена для Беларуси остается одной из самый выгодных.

Так, средняя цена экспорта в Европу в 2017 году составит $180 - 190 за тысячу кубометров, а средняя цена поставок в страны СНГ и Балтии в прошлом году была $152.

На самом деле повышение цены на газ для Беларуси было неожиданностью. Ведь власти так долго вели переговоры с Россией об уменьшении цены.

- Произошло форс-мажорное обстоятельство, заложником которого и явилось заявление «Газпрома» о повышении цены на газ для Беларуси, - рассказал источник, знакомый с ситуацией. - Вопрос перешел в чисто политическое русло. Экономики тут совсем нет.

- Цена в $141,1 для нас - это нормально?

- Конечно, ненормально. Надо ждать реакции. Решение вопроса находится в русле лидеров двух стран.

- Цену еще могут пересмотреть? Например, в меньшую сторону?

- При определенных условиях, да. И условия эти основываются на политических аспектах.

- Цену на газ нам установили задним числом. Получается, наш долг возрастает?

- Само собой. И это тоже неправильно. Однако то соглашение по газу, от которого мы в одностороннем порядке отказались, тоже прекратило свое действие с 1 января 2017 года. По идее, январь - февраль мы живем без контрактной цены. Есть цена, по которой россияне хотят продавать газ, есть цена, по которой мы хотим покупать. Обе не формализованы. Вот они и предложили формализовать новую контрактную цену задним числом. Жить без контрактной цены нельзя. Часть правды - в данном случае «Газпрома» - здесь есть.

- Мы можем вообще отказаться от российского газа?

- Конечно, нет. Вопрос в отсутствии альтернативной российским поставкам инфраструктуре. Тем более что существование части предприятий нефтехимии - того же «Гродно Азота» - само по себе зависит от газа.