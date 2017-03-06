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Фотофакт: В Минске появляются призывы на Марш 25 марта

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  • 6.03.2017, 17:33
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Одной из целей акции будет протест против скандального декрета.

На досках объявлений в минских подъездах начали появляться призывы к участию в акции на День Воли 25 марта. Одной из целей нынешней акции будет протест против декрета №3, известного как «декрет о тунеядцах», пишет nn.by.

Напомним, лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал активистов из регионов приехать в Минск на акцию 25 марта, а минчан — поддержать протесты в регионах 26 марта.


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