Фотофакт: В Минске появляются призывы на Марш 25 марта 6 6.03.2017, 17:33

7,975

Одной из целей акции будет протест против скандального декрета.

На досках объявлений в минских подъездах начали появляться призывы к участию в акции на День Воли 25 марта. Одной из целей нынешней акции будет протест против декрета №3, известного как «декрет о тунеядцах», пишет nn.by.

Напомним, лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал активистов из регионов приехать в Минск на акцию 25 марта, а минчан — поддержать протесты в регионах 26 марта.