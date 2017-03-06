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Народное творчество: Вставай, Беларусь!

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  • 6.03.2017, 17:38
  • 6,526

В интернете появилось новое видео о массовых протестах, охвативших всю Беларусь.





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