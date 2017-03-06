Леонид Злотников: Власти ничего не понимают в IT-секторе, поэтому мы наблюдаем его рост 8 6.03.2017, 17:48

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Леонид Злотников

Фото: charter97.org

Именно невмешательство государства в дела бизнеса является основным залогом успешного развития экономики.

IT-сфера в Беларуси демонстрирует быстрый рост не только и не столько благодаря налоговым льготам, сколько из-за того, что власти ничего не понимают в высоких технологиях, и поэтому почти не вмешиваются в деятельность ПВТ.

Об этом заявил известный белорусский экономист, кандидат экономических наук Леонид Злотников.

Напомним, на прошлой неделе Лукашенко уволил главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало. По словам источника belaruspartisan.org основной причиной отставки Цепкало стало невыполнение плана по экспорту IT –услуг в $1 млрд по итогам 2016 года.

По мнению Леонида Злотникова, эта отставка лишний раз подтверждает, что белорусские власти ничего не понимают в сфере IT.

«В области IT можно составлять какие-то прогнозы, исходя из сложившейся тенденции, позитивных и негативных факторов, можно ставить какие-то желательные ориентиры, к которым нужно стремиться, но составлять планы, требовать их выполнения, а потом за их невыполнение наказывать – это абсурд. Это говорит об абсолютной некомпетентности наших властей. IT – вообще не та сфера, в которой можно составлять планы и требовать их выполнения. Слишком быстро все меняется. Но еще более нелепо отставка Цепкало выглядит в связи с тем, что должность главы ПВТ не позволяет напрямую влиять на деятельность IT-компаний. Он же сам не занимался разработкой и производством программ, а только административным управлением, так что если и мог повлиять на рост выручки ПВТ, то только косвенно. И спрашивать с него за невыполнение каких-то планов – признак того, что власти абсолютно ничего не понимают в сфере высоких технологий», - рассказывает экономист.

Однако некомпетентность властей в этом вопросе является скорей позитивным, чем негативным фактором.

«В других областях номенклатура больше разбирается, поэтому и лезет туда на всю катушку. В ресторанном бизнесе, например, власти считают, что им все понятно. Поэтому требуют, чтобы в каждом ресторане было 5 блюд национальной кухни, 2 вида белорусской водки, 2 вида белорусского коньяка, 3 вида белорусского вина. Пускай никто их не берет, но надо, чтобы это все было в наличии, лежало на складе, занимало место, портилось и т.д. Чиновники также считают, что лучше разбираются, как хранить продукты: мясо надо хранить отдельно, рыбу – отдельно, овощи - отдельно. В результате даже самый маленький ресторан должен иметь три холодильника. Очевидно, что с такими требованиями, с таким контролем всего и вся ни о каких доходах и развитии говорить не приходится. Айтишникам же в этом плане очень повезло – власти совершенно не понимают, как там у них что работает и не знают, как их деятельность контролировать», - считает Злотников.

Деятельность же Валерия Цепкало на посту главы ПВТ, по мнению эксперта, была скорей положительной.

«Цепкало, конечно, тоже мало, что понимал в высоких технологиях, но он хотя бы был дипломатом, умел контактировать с людьми, знал английский язык. Он был послом в США, видел, как там развивается IT-сектор. И судя по всему понимал, что если дать компаниям больше свободы и снизить налоговую нагрузку, то они начинают развиваться. Поэтому давал правильные рекомендации», - рассказывает экономист.

Именно невмешательство или минимальное вмешательство государства в дела бизнеса является основным залогом успешного развития экономики, считает эксперт.

«Если давать только налоговые льготы, даже такие серьезные, как у ПВТ, то вовсе не обязательно будет положительный эффект. Какими бы низкими не были налоги, какие бы не предоставлялись льготы - все равно, если не будет свободы действий, а каждый шаг будет контролироваться, никакого роста прибыли, никакого развития не будет», - уверен Леонид Злотников.