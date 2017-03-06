Могерини: Страны ЕС договорились координировать расходы на оборону 1 6.03.2017, 18:02

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Федерика Могерини

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Новая структура поможет улучшить эффективность оборонного комплекса стран Европы.

Страны-члены Евросоюза будут при поддержке Брюсселя координировать расходы на оборону, в том числе в рамках европейского оборонного фонда, сообщила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, пишет ria.ru.

Источник рассказал, кто составит основу центра военного планирования ЕС

«Мы поддержим инициативами по обеспечению оптимального пути улучшения совместных расходов», — сказала Могерини журналистам по итогам совместной встречи глав МИД и минобороны 28 государств ЕС.

По ее словам, в настоящее время совместное инвестирование стран ЕС в проекты оборонной европейской промышленности не превышает 18%.

«Мы решили в ближайшие недели продолжить работу над конкретными критериями, обязательствами и программами, которые подготовят базу для принятия странами-членами ЕС решений по этим вопросам в ближайшие месяцы», — сказала глава европейской дипломатии, уточнив, что работу планируется завершить к июню.

По словам Могерини, речь в том числе пойдет о задействовании боевых групп сил реагирования ЕС и обмене разведданными.

Главы МИД и минобороны стран ЕС одобрили создание центра военного планирования и управления зарубежными небоевыми миссиями при Военном штабе ЕС. Новой структуре будет поручено командование в рамках общей европейской политики обороны и безопасности небоевыми миссиями Евросоюза, в настоящий момент такие миссии действуют в Сомали, ЦАР и Мали. Ее руководителем станет нынешний глава Военного штаба ЕС, финский генерал-майор Эса Пулккинен.

«Сегодня мы приняли очень важные решения, которые еще 5-6 месяцев назад было невозможно представить», — подчеркнула Могерини.