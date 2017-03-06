Владимир Некляев: Вместе мы построим новую Беларусь 4 6.03.2017, 18:21

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Владимир Некляев

Белорусы поняли, что добиться новой жизни они должны сами.

Об этом в интервью Charter97.org рассказал поэт и один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев.

- Сенсацией стала вчерашняя массовая акция в Бресте. Каковы ваши личные впечатления?

- Самые лучшие. То, что произошло в Бресте, свидетельствует о том, что белорусы просыпаются от политической спячки. Причина этому не только наступление календарной весны - к людям приходит понимание того, что такая ситуация в стране продолжаться не может. Режим пирует, а народ бедствует. Также стало очевидно, что власти остерегаются всплеска народного возмущения, пытаются всячески этому противодействовать. Но очевидно и то, что это ни к чему не приведет.

- Брестчане вчера заявили, что намерены приехать 25 марта на акцию в Минск. Почему именно эта акция является ключевой?

- 25 марта является знаменательным днем в белорусской истории. В этому году мы отмечаем 99-ю годовщину создания Белорусской Народной Республики, готовимся к 100-му юбилею. Но почему-то наша власть забывает об этой дате, а вспоминает другое - 100-летие советской милиции. Это показывает характер режима и его приоритеты.

Возвращаясь к событиям, которые мы все ожидаем, хотел бы сказать, что мы увидим много протестно настроенных людей, которые заставят режим сделать то, что он давно уже должен был сделать. И это не только отмена декрет № 3. Мы ожидаем политических и экономических реформ, чтобы такие антиконституционные законы, такие условия, в которых живет белорусский народ, навсегда исчезли из нашей жизни.

Наша победа в борьбе за демократическую и свободную Беларусь зависит только от нас самих. Не от Запада, у которого свои политические и экономические цели, не от Востока, который даже не рассматривает нас как независимое государство. Только мы сами можем построить свое будущее. Поэтому приходите на акцию все, не бойтесь. Вместе мы построим новую Беларусь.