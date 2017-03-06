Сегодня Европейский день памяти Праведников народов мира 6.03.2017, 18:29

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Этот праздник посвящен борцам против тоталитарных режимов и массовых преступлений.

Сегодня, 6 марта, отмечается Европейский день памяти Праведников народов мира. Этот праздник посвящен людям, которые выступали против тоталитарных режимов и массовых преступлений в XX и XXI вв. Он чтит тех, кто всегда был готов помогать спасать людей, бороться за справедливость и действовать в защиту истины, передает «Радио Польша».

Европейский день памяти Праведников был установлен Европейским парламентом в 2012 г. по инициативе Комитета Всемирного сада Праведников.

Понятие Праведника, упомянутое впервые в Мемориале Яд-Вашем, ныне приобрело универсальный характер. Оно касается не только людей, получивших звание «Праведник народов мира» от Института Яд-Вашем, но также применительно ко всем, кто, стоя перед лицом тоталитаризма и геноцида, отважился защищать человеческое достоинство, помогать жертвам или вставать на защиту правды.