Когда выплеснется гнев россиян 3 Виктор Шендерович

6.03.2017, 18:54

Виктор Шендерович

Как будет выглядеть та банановая кожура, на которой навернется российская государственная бесстыжесть.

Если россияне не пришли в сознание после расследования Навального по Чайке и панамской истории, через мозг их не проймет уже ничего. Ну, вот теперь Медведев, – и что? Никто особо и не удивлен, – разве что Тимакову многие еще считали, по инерции, приличным человеком, а теперь качают головой.

Все открытия последних дней относятся, заметим, именно к реалиям нашего журналистского цеха (если коллаборационизм «Коммерсанта» и «МК» еще нуждался в примерах), а номенклатурные виноградники – по понятиям, в этом-то и есть настоящая безнадега.

Увы, желание что-то поменять придет к массам только через болевые ощущения. И способ перемен тоже будет болевым, к сожалению. Потому что если номенклатурные виноградники никак не регулируются законом, однажды их начинает регулировать коллективный салават юлаев.

Причем маятник прилетит, по преимуществу, не к фигурантам расследований Навального – до яхты Сечина классовый гнев не дотянется, как не дотянется он ни до Тосканы, ни до кантонов, где обитают дети Генпрокурора (все эти перцы в критическую минуту попрощаются с нами по-английски), – гнев выплеснется на очередных «немцев» и «лекарей» (см. историю пугачевского бунта).

Очень бы хотелось ошибиться, но история все-таки тоже наука, и в ней есть некоторые закономерности.

Как именно будет выглядеть та банановая кожура, на которой навернется эта государственная бесстыжесть, и когда это случится, – можно только гадать (оптимистов прошу заглянуть в год рождения Мугабе). Но беспрецедентно все это, замечу, именно по части бесстыжести. Руководящая шпана даже не собирается ничего опровергать. Просто лыбятся и, где могут, перекрывают кислород.

Совсем простенько у нас стало.

Они презирают подведомственный народ – и согласитесь, имеют все основания для этого чувства.

Виктор Шендерович