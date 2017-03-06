Ян Мельников: Украина для меня братская страна, но моя земля - белорусская 1 6.03.2017, 19:00

Ян Мельников

Фото: charter97.org

Белорусский доброволец намерен вернуться на Родину в ближайшем будущем.

Об этом боец тактической группы «Беларусь» Ян Мельников заявил в интервью «Радыё Свабода» .

- Вы уже связали свою жизнь с Украиной и собираетесь ли в Украине оставаться или же планируете вернуться в Беларусь?

- Украина для меня - братская страна. И мне приятно, что в свое время я пришел на помощь украинцам, и когда мне нужна была помощь, то мне украинцы также во всем помогали - и волонтеры, и простые люди. Украина для меня братская страна, но я белорус, моя земля - белорусская. Я мечтаю заниматься воспитанием следующего после нас поколения. Я себя вижу учителем истории, чтобы работать в этой области и рассказывать настоящую историю. То есть, в будущем я себя вижу в Беларуси. Безусловно, моя Родина - Беларусь.

- То есть, вы хотите получить историческое образование и потом преподавать историю в школе?

- Да. Перед тем, как поехать в Украину, я планировал поступать в Варшавский университет на исторический факультет. Но ситуация на Майдане, потом Крым и оккупация востока Украины - все это изменило мои планы. Сейчас я готовлюсь к тому, чтобы этой весной сдать тесты и поступать в Киевский университет имени Шевченко на исторический факультет, на специальность «История Украины», так как эта история имеет много общих веков с белорусской историей - достаточно сказать о Великом княжестве Литовском. Пока идет война, и пока я на фронте, есть желание учиться на заочном отделении, получить образование, чтобы не терять времени. То есть я хотел бы работать по этой специальности где-то после лет сорока, когда уже буду иметь и жизненный опыт и уровень образования, чтобы передавать это следующим поколениям.