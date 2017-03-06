В Варшаве пройдут дебаты о ситуации в Беларуси 6.03.2017, 19:18

Дебаты «Минск-Варшава. Новые возможности или «старые грабли» пройдут 10 марта между Андреем Санниковым и Павлом Ковалем.

Мероприятие состоится 10 марта в 18:30 в Варшавском университете в аудитории 200 ZSS (здание Zarządu Samorządu Studentów UW, Krakowkskie Przedmieście 24).

Дебаты между лидером гражданской кампании “Европейская Беларусь”, бывшим заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Санниковым и бывшим вице-министром иностранных дел Польши Павлом Ковалем организует Круг молодых дипломатов Варшавского университета.

В последнее время контакты между властями Польши и Беларуси значительно усилились. В прошлом году впервые с 2010 года в Минск приезжал министр иностранных дел Витольд Ващиковский, позже белорусский столицу посетили председатель Сената Станислав Корчевский и вице-премьер Матеуш Моравецкий. В свою очередь польская сторона принимала в Варшаве главу МИД Беларуси Владимира Макея и впервые за 20 лет делегацию нелегитимного “парламента”.

Что принесет очередное потепление отношений Варшавы и Минска? Почему Польша решила не продолжать финансирование телеканала "Белсат"? Не собирается ли Варшава договориться с Лукашенко за счет отказа от поддержки гражданского общества, и может ли Польша прийти к согласию с ближайшим союзником Москвы?

Ответы на эти вопросы мы постараемся найти во время встречи. Язык дебатов - польский. У слушателей также будет возможность задать гостям свои вопросы.