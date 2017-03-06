Пьеса о Гарри Поттере побила рекорд номинаций на премию «Оливье» 6.03.2017, 19:06

Пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя» получило сразу 11 номинаций на британскую театральную премию.

Постановка пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» получила 11 номинаций на британскую театральную премию имени Лоуренса Оливье - это рекорд в истории награды, передает ВВС.

Спектакль посвящен взрослой жизни волшебника. Действие разворачивается через 19 лет после событий книги «Гарри Поттер и Дары Смерти». По сюжету Поттеру около 40 лет, он женат и работает в министерстве магии.

Основной сюжет пьесы посвящен его сыну-подростку Албусу Поттеру и повествует о том, как он справляется с «тяжелой ношей» семейного наследия.

Сама пьеса была написана Роулинг в соавторстве со сценаристом и лауреатом британской премии BAFTA Джеком Торном и Джоном Тиффани, который также выступит режиссером постановки.

Как передает издание Guardian, в настоящее время билеты на постановку выкуплены на весь год.

Среди прочего спектакль получил номинации за лучшую актерскую работу (актер Джейми Паркер в роли Гарри Поттера), за лучшую роль второго плана (актриса Нома Думезвени в роли Гермионы Грейнджер и актер Энтони Бойл в роли Скорпиуса Малфоя), а также за режиссуру, музыку, хореографию и как «лучшая новая пьеса».

Постановка сразу вызвала восторг критиков и ранее завоевала несколько других театральных премий - в том числе награду издания Evening Standard.

Премия Лоуренса Оливье вручается Театральным сообществом Лондона с 1976 года и является в самой престижной британской наградой за достижения в области театрального искусства.