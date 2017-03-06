Белоруска вышла в основную сетку теннисного турнира в Шарм-эль-Шейхе 6.03.2017, 19:58

Фото: tennis.by

16-летняя дочь известного белорусского тренера Олега Кубарева сумела преодолеть три круга квалификации.

Белоруска Анна Кубарева, преодолев три круга квалификации, вышла в основную сетку турнира в Шарм-эль-Шейхе (Египет, призовой фонд — 15 000 долларов), сообщает «Прессбол».

Наша соотечественница, которой 6 февраля исполнилось 16 лет, в первом раунде квалификации победила еще одну белоруску Ксению Ерш (6:2, 6:2), во втором круге взяла верх над россиянкой Софьей Дмитриевой (970 ВТА, Россия) (6:2, 6:1), а в третьем раунде оказалась сильнее Лизы-Мария Мячке (726 ВТА, Германия) (1:6, 6:3, 6:4).

В матче 1/16 финала Кубарева сыграет с Кати Суон (387 ВТА, Великобритания).

Анна Кубарева — дочь известного белорусского тренера Олега Кубарева, который нынче возглавляет солигорский «Шахтер».