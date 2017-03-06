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Украинец будет работать над амбициозным проектом NASA

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  • 6.03.2017, 20:30
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Космическое агентство решило привлечь к проекту по колонизации Марса украинского исследователя Василия Тараса.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает newsyou.info.

«Миссии NASA по Марсу нужна наша помощь. Это действительно здорово. Одно из самых интересных приглашений, которые я когда-либо получал. Марс», — написал Василий Тарас.

Также, он отметил, что NASA необходимы эксперты по социальным дисциплинам, которые специализируются на стрессах, конфликтах, групповой динамике и психологии. Специалистов попросили подготовить и изложить свои идеи относительно того, какие проблемы социально-культурного характера могут возникнуть среди астронавтов.

Исследователь сказал, что никаких предложений относительно долгосрочного сотрудничества не поступало, речь шла лишь о предварительных обсуждениях.


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