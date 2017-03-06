Сторонники Саркози призвали Фийона выйти из президентской гонки 6.03.2017, 21:02

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Франсуа Фийон

Французские политики из окружения экс-президента Николя Саркози призвали Франсуа Фийона отказаться от участия в выборах.

Политики из клана экс-президента Франции Николя Саркози обратились к кандидату в президенты от партии «Республиканцы» Франсуа Фийону с просьбой отказаться от участия в выборах и найти себе преемника. Об этом со ссылкой на AFP сообщает RFI .

«У Франсуа Фийона правильная политическая линия, но он больше не может обеспечивать политическое единство правых и центристов, поэтому мы просим его выполнить взятые на себя обязательства и самому назначить себе преемника», - сообщил один из политиков в в окружении Саркози.

Сам Саркози при этом исключил возможность самому баллотироваться на пост президента страны. «Позиция Саркози предельно ясная: мы не будем вонзать нож в спину Фийону, но мы хотим единства внутри нашего политического альянса», - отметил еще один политик.

Рейтинг Фийона резко упал после того, как французская газета Le Canard Enchaine в конце января сообщила, что он, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену Пенелопу Кларк на должность своей ассистентки. Представитель кандидата в президенты комментируя публикацию заявил, что тот действовал в соответствии с законом.

6 января финансовый отдел прокуратуры Франции начал следственную проверку по делу о работе жены Фийона в качестве парламентского ассистента.

Сам политик уже принес свои извинения, заявив, что «ошибся», когда нанял жену и детей. Этого, однако, не хватило, чтобы уберечь рейтинг Фийона от частичного падения.

Ранее сегодня бывший премьер-министр Франции Ален Жюппе, который считался главным кандидатом на замену Фиойону, заявил, что решил «раз и навсегда» не принимать участие в президентских выборах во Франции.