Белоруска завоевала «бронзу» на чемпионате мира по танцам на пилоне 6.03.2017, 21:14

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Акробатический танец Дарьи Худинской судьи оценили в 422,5 балла.

Белорусская пилонистка Дарья Худинская завоевала бронзовую награду на чемпионате мира по танцам на шесте (World Pole Art Championship) в категории «Элит», который состоялся в Турине 4 и 5 марта.

Акробатический танец Дарьи судьи оценили в 422,5 балла. Выше нее в итоговом протоколе оказались только россиянки Анна Чигарина (453,5) и Алина Сайфутдинова (451), передает tut.by.

Отметим, что Худинская исполнила номер, который в 2016 году принес ей второе место на соревновании Pole Art Spain. Она сыграла роль роковой женщины под композицию Нины Симон I Put A Spell On You с неоригинальными музыкальными вставками. Конкурсное выступление девушка разместила на своем YouTube-канале.

— Результат порадовал и удивил, так как состав участников был сильным, — рассказала Дарья. — Здорово в итоге оказаться в тройке лучших. Не думаю, что имеет смысл говорить о судействе, так как рефери быстро определились с оценками. То есть не было необходимости долго совещаться. Бронзовая медаль подстегивает меня к тому, чтобы развиваться и становиться сильнее.

Отметим, что в октябре 2016 года Международная федерация пилонного спорта (IPSF) подала в Международный олимпийский комитет (МОК) заявку на признание танцев на шесте олимпийским видом спорта. А в начале 2017 года прошла первая рабочая встреча членов этих организаций. Вероятнее всего, на ней МОК озвучил список требований к IPSF на пути в олимпийскую семью.