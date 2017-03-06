3D-принтер «напечатал» необычайно дешевый дом всего за сутки 8 6.03.2017, 21:55

Фото: nn.by

Дом может эксплуатироваться 175 лет, а стоимость строительства - около $10 тысяч.

Обычно при строительстве таких домов 3D-принтер «печатает» его компоненты заранее, а уже потом отдельно происходит сборка конструкции. Apis Cotr сделали иначе: компания использовала мобильный принтер, что позволило «напечатать» дом сразу на месте, пишет nn.by.

Сразу после строительства 3D-принтер вытаскивается краном, а на дом устанавливается крыша. Российский инженер Никита Чен-юн-тай, который разработал портативный принтер, отметил:

«Когда я начал думать над созданием собственной конструкции, я уже знал про технологию 3D-принтеров. Но классические 3D-принтеры имели главный недостаток: они громоздкие и непортативные. Я уверен, что они не имеют будущего, поэтому и решил создать собственную конструкцию, чтобы принтеры были мобильными и портативными».

В Apis Cotr надеются, что технология поможет людям по всему миру улучшить их жизненные условия. 3D-принтер «печатает» дома быстро, эффективно и высококачественно. Дом может эксплуатироваться 175 лет, а стоимость строительства — около 10 тысяч долларов США.