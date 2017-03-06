The Washington Post: РФ отмахнулась от громких обвинений в коррупции в адрес Медведева 5 6.03.2017, 22:11

Дмитрий Медведев

Фото: РИА «Новости»

Сетевая Россия гораздо серьезнее отнеслась к видеоролику Навального.

"Всем, кто следит, какой шум поднялся вокруг подозрений в том, что у администрации Трампа есть неуместные связи с Россией, может быть интересно, как Москва отреагировала на громкие обвинения в коррупции, выдвинутые самым узнаваемым оппонентом Кремля против премьер-министра Дмитрия Медведева, - пишет Дэвид Филипов в The Washington Post (перевод - inopressa.ru ). - Тишина. Слышно, как муха пролетит".

"Алексей Навальный, который, по его словам, будет участвовать в президентских выборах в 2018 году, на прошлой неделе опубликовал отчет и 50-минутный видеоролик с подробными обвинениями в том, что Медведев пропустил через компании и благотворительные организации, возглавляемые его соратниками, взятки на сумму более 1 млрд долларов, чтобы купить виноградники, роскошные яхты и пышные особняки, - говорится в статье. - Российское правительство быстро отмахнулось от них как от трюка безнадежного кандидата в президенты с целью привлечь к себе внимание".

Материалы Навального были обнародованы в четверг, в тот же день, когда американский генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследований связей администрации Трампа с Кремлем. Москва назвала эту ситуацию охотой на ведьм, а интернет запестрил шутками о встречах с Кисляком.

"Сетевая Россия гораздо серьезнее отнеслась к видеоролику Навального: у него уже более 5 млн просмотров на YouTube и более 400 комментариев. Часть из них, по-видимому, написана россиянами, согласными с выводами Навального. Об обвинениях, выдвинутых, по словам Навального, на основании общедоступных документов, также сообщали сетевые новостные порталы и некоторые влиятельные газеты, - пишет Филипов. - Однако их проигнорировали подконтрольные правительству телеканалы и почти все печатные издания, последовавшие указаниям пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой, которая сказала, то нет смысла комментировать "пропагандистские выпады". Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков поддержал Тимакову, назвав Навального "известным осужденным гражданином".

В интервью "Эху Москвы" заместитель главы российского отделения Transparency International Илья Шуманов согласился, что Навальный не смог выдвинуть неопровержимые доказательства того, что Медведев извлекает выгоду из своих знакомств.

Навальный, со своей стороны, осудил равнодушие россиян к коррупции.

"Я стараюсь действовать, исходя из того, как нужно это делать в правильном мире, - сказал Навальный "Эху Москвы". - А в России мы видим ситуацию, когда мы опубликовали в интернете - да, получили взятку на 70 млрд, и все пишут: "Ну да, ничего интересного. Ничего не закончится".