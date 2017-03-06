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С поезда «Москва - Варшава» сняли двух кубинцев

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  • 6.03.2017, 22:18
Фото: nabludatel.ru

Брестские пограничники выяснили, что в паспортах иностранцев некоторые страницы были заменены на новые, которые напечатали на принтере.

С поезда «Москва — Варшава» сняли двух кубинцев с поддельными документами. Происшествие произошло 3 марта. Брестские пограничники выяснили, что в паспортах иностранцев некоторые страницы были заменены на новые, которые напечатали на принтере.

Спустя три часа еще троих граждан Кубы задержали на границе с Литвой при попытке ее нелегального перехода. В отношении задержанных составили административные протоколы. Им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до 5 лет с выплатой штрафа — до 2300 рублей, информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета.


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