Navi представили финальную аранжировку «Гiсторыi майго жыцця» 6.03.2017, 23:43

Фото: CTV NEWS

На текущей неделе группа окончательно определится с идеей номера для «Евровидения».

Финальную аранжировку песни для «Евровидения» представила группа Navi, сообщает БелТА.

Конкурсную композицию записывали в минской студии. Для настоящего фольклорного звучания «Гісторыі майго жыцця» музыканты использовали живые инструменты, в песне появились скрипка и дуда. Сегодня артисты представили песню композитору Олегу Хоменко, с которым Ксения Жук и Артем Лукьяненко давно дружат.

Лидер группы «Палац» сам участвовал в национальном отборе на «Евровидение» несколько лет назад также с белорусскоязычной песней, и считает, что Европе давно интересен новый фольклор. В этом смысле белорусская «Гісторыя» может быть не просто в тренде, но занять реально заметное место, отметил он.

На текущей неделе группа Navi окончательно определится с идеей номера для «Евровидения». Видеоверсия постановки должна быть отправлена креативной группе «Евровидения» до 12 марта. Тогда техническая команда и начнет подготовку к съемке выступления белорусских участников. А 13 марта в Киеве пройдет встреча глав делегаций «Евровидения».

Группа Navi представит Беларусь на «Евровидении-2017» с песней «Гісторыя майго жыцця» на белорусском языке впервые за всю историю участия страны в этом конкурсе. Беларусь отправляет своих представителей в 14-й раз. Коллектив выступит во втором полуфинале 11 мая на сцене международного конкурса «Евровидение», который в нынешнем году принимает столица Украины Киев.