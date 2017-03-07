Наступает настоящая белорусская весна 24 7.03.2017, 7:50

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Фото: tut.by

Акция 25 марта в Минске прозвучит на весь мир.

Об этом Charter97.org заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо.

- Как вы оцениваете воскресный Марш 5 марта в вашем родном городе?

- К сожалению, меня превентивно задержали накануне Марша, но это было такое мощное событие, о котором было хорошо слышно даже за стенами РОВД. Вчера вечером и сегодня, когда меня собирались везти в суд, весь РОВД «стоял на ушах».

Я понял, что произошло яркое событие, которым впечатлена даже милиция. Не только милиционеры, но и представители власти и КГБшники встревоженно бегали по зданию РОВД. И им было из-за чего переживать. Власти хотели превентивными задержаниями сбить волну протестов – а получилось с точностью до наоборот: на Марш в Бресте 5 марта вышло гораздо больше возмущенных людей, чем 26 февраля.

На акции протеста в воскресенье появились совершенно новые лица и новые люди, и Марш получился очень достойным и впечатляющим.

- Можно немного подробнее рассказать о том, что происходило в РОВД во время многотысячного Марша протеста?

- Они просто не знали, что делать. Я никогда не видел милицию в такой растерянности. Это просто была демонстрация полной беспомощности.

Эта растерянность передается и на другие уровни власти. Вчера наш так называемый «мэр» вынужден был пригласить протестующих в горисполком для «переговоров».

Когда люди во время Марша начали требовать моего освобождения, одного из милицейских начальников в звании майора просто начало трясти от злобы и бессилия.

Полная растерянность и беспомощность властей сейчас чувствуется, как никогда раньше. И мы должны этим воспользоваться. Такого шанса не было еще никогда: власти совершенно не знали, что делать с таким большим количеством протестующих.

- Вы помните, чтобы что-то подобное происходило в Бресте раньше?

- Если только в начале 90-х, когда белорусы боролись за независимость. Позже я ничего подобного не припомню – и по количеству людей, и по тактике.

Отдельно хочу отметить, что протестующие перекрыли главный проспект Бреста. И это не только заслуга принявших активное участие в Марше анархистов. У меня и организаторов предыдущей акции был такой план на 5 марта – перекрыть проспект Машерова. И все как раз пошло по этому плану.

И это просто замечательно! Люди сами находят себе новых лидеров, сами быстро начинают ориентироваться, что делать на массовых акциях протеста.

Власть сейчас полностью растеряна и важно не снижать волны народного протеста и солидарности. Самое большое значение для нас имеет акция 25 марта в Минске. Я знаю, что люди из регионов готовы ехать на нее.

Уверен, что 25 марта станет яркой и масштабной акцией, которая прозвучит на весь мир и с которой начнется настоящая Белорусская Весна.

- Как ваше личное настроение перед Днем Воли?

- Настроение боевое. Эти трое суток, которые украли из моей жизни, никак не повлияли. Я готов ехать в Минск.