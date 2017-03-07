«Хватит врать и воровать!»: В Петербурге прошла акция против Медведева 7.03.2017, 7:36

Фото: fontanka.ru

Несколько десятков человек устроили креативный флешмоб.

В Санкт-Петербурге (Россия), на Большой Морской улице, состоялся народный сход с целью обсуждения расследования оппозиционера Алексея Навального об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщает «Фонтанка», порядка 40 человек приняли участие во флешмобе: молодые люди водили хороводы вокруг полицейских машин и крякали. «Кря-кря, против этого царя!», - выкрикивали активисты.

В итоге шестеро были задержаны полицией за участие в несанкционированном мероприятии.

На прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, опубликовал расследование о связанных с Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах. По версии авторов материала, глава правительства через людей из своего ближайшего круга распоряжается многомиллиардными активами, включающими усадьбу в Курской области, виноградники в Краснодарском крае и Тоскане, яхты. Ранее Навальный публиковал расследование о даче премьера в Плесе, где среди прочего имеется также домик для уточки.