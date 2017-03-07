Степан Фальковский признан лучшим снайпером ECHL среди защитников 7.03.2017, 7:45

Степан Фальковский

Фото: Hockey Writers

Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский стал самым результативным новичком лиги в феврале.

Наш соотечественник в прошлом месяце набрал 15 (12+3) очков в 13 матчах при показателе полезность «+7». Кроме того, в матче с «Брамптоном» 25 февраля Фальковский оформил первый в карьере хет-трик, сообщает pressball.by.

Белорус, который в этом сезоне забросил 20 шайб, является лучшим снайпером ECHL среди защитников. Как отмечает официальный сайт лиги, Фальковский стал первым игроком обороны с 2012 года, которому удалось достичь рубежа в 20 шайб.

Статистика Фальковского в сезоне-2016/17: 48 матчей, 31 (20+11) очко, «+1».