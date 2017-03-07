Житель Глуска получил «серебряную кнопку» YouTube 7.03.2017, 8:20

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Фото: vK Алексея Рудого

Семь лет назад Алексей Рудой открыл свой канал под названием «Простые штуки».

На YouTube житель Глуска от «нечего делать» стал рассказывать, как можно своими руками сделать разные механические приспособления и что можно полезного извлечь из железного мусор, сообщает сайт 6tv.by.

Как только количество подписчиков видео-канала из глусской мастерской перевалило за 110 тысяч, его и заметили менеджеры хостинга – за такое достижение и положена «серебряная кнопка». Всего талантливый мастер из белорусской глубинки загрузил 67 роликов, в них видеоинструкции на разные случаи жизни – от изготовления самодельных гриндера и ленточной пилы до своего метода устройства малогабаритной фермы для производства перепелиного яйца.

Никаких льгот серебряная кнопка его владельцу не приносит, а является просто приятным и заслуженным подарком. Впрочем, на видеохостинге есть функция монетизации, так что автор роликов сам выбирает каким образом ему зарабатывать деньги. В среднем за тысячу просмотров рекламодатели предлагают 1 доллар США, так что 100 тысяч подписчиков – очень хорошая база для заработка в интернете. Серебряных кнопок на самом деле в мире не так много, а золотых вообще единицы – это когда на канале 1 млн подписчиков. Алексею Рудому есть к чему стремиться. К слову, это не простое пожелание, Алексей еще дает советы, как, например, своими руками переделать обшивку автосалона. Автотематика может принести ему еще больше подписчиков.