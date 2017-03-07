Житель Глуска получил «серебряную кнопку» YouTube
- 7.03.2017, 8:20
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Семь лет назад Алексей Рудой открыл свой канал под названием «Простые штуки».
На YouTube житель Глуска от «нечего делать» стал рассказывать, как можно своими руками сделать разные механические приспособления и что можно полезного извлечь из железного мусор, сообщает сайт 6tv.by.
Как только количество подписчиков видео-канала из глусской мастерской перевалило за 110 тысяч, его и заметили менеджеры хостинга – за такое достижение и положена «серебряная кнопка». Всего талантливый мастер из белорусской глубинки загрузил 67 роликов, в них видеоинструкции на разные случаи жизни – от изготовления самодельных гриндера и ленточной пилы до своего метода устройства малогабаритной фермы для производства перепелиного яйца.
Никаких льгот серебряная кнопка его владельцу не приносит, а является просто приятным и заслуженным подарком. Впрочем, на видеохостинге есть функция монетизации, так что автор роликов сам выбирает каким образом ему зарабатывать деньги. В среднем за тысячу просмотров рекламодатели предлагают 1 доллар США, так что 100 тысяч подписчиков – очень хорошая база для заработка в интернете. Серебряных кнопок на самом деле в мире не так много, а золотых вообще единицы – это когда на канале 1 млн подписчиков. Алексею Рудому есть к чему стремиться. К слову, это не простое пожелание, Алексей еще дает советы, как, например, своими руками переделать обшивку автосалона. Автотематика может принести ему еще больше подписчиков.