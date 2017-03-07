В Люксембурге собака по кличке Кэш обнаружила $300 тысяч в поезде 7.03.2017, 8:28

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Фото: Administration des douanes et accises

Откуда взялись деньги и куда их везли, пока не выяснено.

В Люксембурге служебная собака по кличке Кэш (в переводе с английского cash — «деньги», «наличные») нашла спрятанные в поезде 286 тысяч евро (около 303 тысяч долларов), сообщает lenta.ru со ссылкой на ВВС.

Проверка проводилась в рамках государственной программы по борьбе с наркотиками. Ищейка привела сотрудников правоохранительных органов к двум неизвестным. У них было 50 тысяч евро при себе, а остальную сумму везли в багаже. Мужчины были задержаны, а денежные средства конфискованы.

В соответствии с законами страны, мужчины должны были задекларировать сумму, превышающую 10 тысяч евро. Откуда взялись деньги и куда их везли, пока не выяснено.

В июне 2016 года стало известно, что правоохранительные органы США начали использовать собак для обнаружения электронных информационных носителей и гаджетов, содержащих сведения о террористических атаках, торговле наркотиками и другой криминальной деятельности.