Самые жесткие высказывания рассерженных белорусов в адрес Лукашенко 7.03.2017, 8:41

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ФОТО: SVABODA.ORG

Акции протеста по всей стране показали: народ довели до крайней точки «кипения».

Марш рассерженных белорусов 17 февраля в Минске положил начало многотысячным акциям протеста по всей стране, количество людей на которых постоянно растет.

Протестующие, среди которых много новых лиц и новых лидеров, не стесняются в смелых оценках действующей власти.

Канал Orbita TV на видеохостинге Youtube выложил видеоролик с откровенными и решительными высказываниями белорусов в адрес Лукашенко.

Острожно, нецензурная лексика!