Николай Статкевич: Защита свободы - дело всех, кому она дорога 1 7.03.2017, 9:05

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Новая ситуация должна консолидировать тех, кто понимает ценности свободы и демократии.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«Устройство мира после второй мировой войны было достаточно простым. Две глобальные системы - капиталистическая и коммунистическая. Одна - основанная на политической и экономической конкуренции. Другая - на тотальном централизованном контроле. Первая аппелировала к ценностям свободы, вторая - к равенству и коллективизму. У каждой из систем было государство-лидер и множество сторонников во всех уголках планеты. Что делало лидирующие государства по-настоящему глобальными и великими.

После краха Советского Союза глобальное государство осталось одно - США, а его идеологические противники измельчали и маргинализировались.

Но сейчас новым американским президентом заявлено об одностороннем отказе его страны от поддержки борьбы за мир и демократию на планете и переносе центра тяжести на борьбу за экономические рынки…

Теперь США собираются стать просто одним, пусть и самым крупным, из участников глобального рынка…

Но это решение американского народа. А другим странам и политическим сообществам нужно решать, что делать, если декларации нового американского президента будут реализовываться. Кого предложить в качестве лидера и примера тем народам, которые еще борются за свободу? Кто будет продвигать демократические ценности на планете и бороться против агрессивных режимов?

Очевидно, что главный кандидат на эту роль - переживающий не лучшие времена Европейский Союз. Новая ситуация может консолидировать и усилить это образование, придать ему политическое значение, соответствующее его экономической мощи.

Но более важным мне представляется скоординированное участие стран всех континентов в борьбе за мир, свободу и развитие на нашей планете. Кроме не слишком эффективных механизмов ООН, инструментом координации этой борьбы могли бы быть международные объединение идейно близких партий или общественных организаций.

Социалистический интернационал - хороший пример такого объединения. За последние два десятилетия он был превращен в глобальную площадку для дискуссий участников международных вооруженных конфликтов и координации позиций социал-демократических партий всех регионов планеты. Это партии стран разных культур. Но они связаны едиными ценностями социальной демократии.

Защита свободы на планете не должна зависеть от одного или группы государств. Это дело всех людей на планете, которые понимают ее ценность».