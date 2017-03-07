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Эстония хочет ввезти в страну две тысячи программистов из-за пределов ЕС

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  • 7.03.2017, 9:13
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В настоящее время в Эстонии не хватает 7 тысяч специалистов в области обработки информации.

Эстония планирует в 2018-2022 годах ввезти в страну 2 000 специалистов в области информационных технологий из государств вне Европейского союза.

"Проблема Эстонии в том, что нам нужно больше обработчиков информации, программистов. Мы придумали, как ввезти сюда 2 000 специалистов", - сообщила в понедельник на пресс-конференции министр предпринимательства и коммуникаций Урве Пало, передает interfax.by.

По ее словам, в настоящее время в Эстонии не хватает 7 000 специалистов IT, а к 2020 году уже будет недоставать 8 600.

Она отметила, что на реализацию разработанного министерством проекта потребуется на предстоящие пять лет 10 млн евро. "Эти деньги быстро вернутся", - уверена Урве Пало.

Министерство планирует также создать рабочую группу, которая следила бы за тем, чтобы прибывшие в Эстонию специалисты находили рабочее место, решали социальные вопросы переселенцев.


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