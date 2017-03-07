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«Театрал» Лукашенко: Деньги надо платить тем, кто их заслуживает

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  • 7.03.2017, 9:23
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Фото: БелТА

Диктатор потребовал от работников искусства «создать что-то такое, чтоб народ валом шел».

Об этом Лукашенко заявил, посещая Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси, передает корреспондент БелТА.

«Я ехал и думал, что мы в средствах массовой информации совсем мало говорим об этих достижениях», — высказался Лукашенко по проблеме театрального искусства.

После осмотра выставки и концерта-презентации номинантов на госпремию он заявил: «В чем я убедился: жалеть денег на вас не надо. Я давно говорил, что нет такой ситуации, что нет денег на творчество. Нет. У меня к этому другой подход: деньги надо платить тем, кто их заслуживает. А большие деньги — тем, кто этого вдвойне заслуживает».

«Хотелось бы, чтобы мы сняли, - я не говорю фильм, мюзикл или оперу поставили, - может, историческое или современное. Но такое, чтобы народ валом шел. Надо так, чтобы захватило и молодежь. Надо такое создать», - подчеркнул диктатор.


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