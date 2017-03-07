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На МКАД грузовик с Coca-Cola врезался в трактор

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  • 7.03.2017, 9:33
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Около 400 бутылок с напитком оказались на трассе.

Сегодня утром на внутреннем кольце МКАД в районе микрорайона Малиновка из-за ДТП затруднено движение. Столкнулись грузовой автомобиль и трактор, который от удара опрокинулся на бок. В результате оказались перекрыты две полосы.

Как сообщила корреспонденту Onliner.by старший инспектор ГАИ Московского района Любовь Трепашко, ДТП случилось около 7:10 на 25-м км внутреннего кольца МКАД.

— Идет оформление ДТП. Движение затруднено. Просим водителей выбирать свой маршрут с учетом предоставленной информации, — отметили в Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе пересечения МКАД и улицы Космонавтов.

— По предварительной информации, грузовик с Coca-Cola и трактор столкнулись из-за несоблюдения дистанции. В результате часть груза оказалась на проезжей части — около 400 бутылок напитка. Пострадал водитель трактора, он госпитализирован, — добавила Любовь Трепашко.


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