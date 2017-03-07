Ученые раскрыли еще один секрет долголетия 4 7.03.2017, 9:43

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Международной группе ученых удалось доказать взаимосвязь между обменом веществ и продолжительностью жизни.

Статья об этом опубликована в журнале Scientific Reports (перевод – orthodox.od.ua).

Исследователей давно мучил вопрос, почему у животных даже в рамках одного вида может сильно отличаться продолжительность жизни. Было высказано предположение, что ответ на этот вопрос может скрываться в том, как клетки мозга, печени, почек и других органов обращаются с жировыми молекулами.

В ходе исследований выяснилось, что особенности в структуре жировых молекул, используемых в жизнедеятельности клеток, действительно были связаны с продолжительностью жизни млекопитающих. У долгоживущих животных обмен веществ идет медленнее, а вот у тех, чья продолжительность жизни короткая, метаболизм быстрый.

Ранее ученые из Стокгольмского университета получили вещество, замедляющее старение. В своих исследованиях биологи использовали мышей, в ДНК которых была внесена мутация, повышающая скорость накопления мутаций в геноме митохондрий. Это приводит к ускоренному старению и ранней смерти.

Опытной группе животных, чей возраст достиг ста дней, давали воду с искусственным антиоксидантом SkQ1, разработанным учеными. В отличие от второй группы, эти мыши старели гораздо медленнее. Антиоксидант увеличивал продолжительность жизни.

Также считается, что снижение калорийности диеты на 30-40% может привести к увеличению продолжительности жизни. Это неоднократно находило подтверждение в многочисленных экспериментах на мышах и крысах. Однако после проведенных исследований ученые пришли к выводу, что ограничение рациона с первых дней жизни в целом сокращает ее продолжительность, тогда как переход на низкокалорийную диету во взрослые и пожилые годы жизни наоборот, ее продлевает.