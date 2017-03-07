Кто на самом деле придумал налог на «тунеядство»? 47 7.03.2017, 9:59

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«Ниточки» ведут как минимум к четырем «персонам».

В Минске ненадолго появилось изображение бывшего министра труда и соцзащиты Марианны Щеткиной с подписью «Это я автор налога для безработных». Справедливо ли это?

«Салідарнасць» попыталась определить, кто из чиновников мог придумать «налог на тунеядство».

Марианна Щеткина

Впервые имя чиновницы всплыло в связи с идеей «налога на тунеядство» осенью 2013 года. Тогда в ходе онлайн-приема на сайте Минтруда она заявила, что введение такого сбора «вопрос сложный, поэтому требует тщательной проработки». Однако Марианна Щеткина отметила, что в масштабах страны «должен быть выработан прозрачный механизм выявления лиц, которые должны компенсировать государственные расходы на социальную сферу».

В 2014-м выяснилось, что именно Министерство труда и социальной защиты разрабатывает проект введения «налога на тунеядство». Но, вероятно, ведомство взялось за это не по своей инициативе. Когда Минтруда разработало проект, то передало его в Администрацию президента.

Вместе с тем Щеткина упорно доказывала необходимость сбора для иждивенцев, а затем разъясняла, как и кто будет его уплачивать.

Михаил Мясникович

О необходимости борьбы с «тунеядцами» Михаил Мясникович в качестве премьер-министра заявил еще в августе 2012 года. Тогда, правда, он сделал упор на то, что нужно искоренить фиктивное устройство. И впервые назвал цифру в 400 тысяч человек, которые не числятся в качестве работающих или учащихся, и которых нужно привлечь к формированию пенсионного фонда и уплате подоходных налогов.

То выступление Мясниковича запомнилось не многим. Бомбой стало сделанное им через год, в июле 2013 года, заявление о том, что в Беларуси может быть введен «налог с неработающих граждан».

Именно после этого стало известно, что за работу взялось Минтруда.

Виктор Гуминский

Спрашиваете, кто это такой? Виктор Гуминский – бывший заместитель председателя Палаты представителей, один из руководителей «Белой Руси». Внимание на его персону пришлось обратить из-за того, что он заявил о необходимости борьбы с тунеядством еще раньше Мясниковича.

В марте 2012 года на заседании Миноблисполкома Гуминский высказал идею о разработке соответствующего законопроекта. Конкретно о налоге он не говорил, но сказал, что принятие подобного закона способствовало бы укреплению общественной безопасности и дисциплины.

Александр Лукашенко

Это произошло почти 6 лет назад. В июне 2011 года Александр Лукашенко пригрозил работающим за границей строителям-«летунам»:

– Поезжай. Но первое – коммунальные услуги 100% семья оплачивает, медицинское обеспечение, твое лично, детей мы не трогаем и семью, – 100%. Не несешь социальную нагрузку, государству не помогаешь, давай хоть за коммуналку и за медобслуживание заплати.

Обращаясь к членам правительства, глава государства поручил: «Немедленно исполняйте – со второго полугодия. Образование не трогаем».

Спустя год Александр Лукашенко заявил: каждого безработного заставим работать.

А осенью 2014 года глава государства взялся за эту тему всерьез. Он поддержал предложение МВД внести административную ответственность за тунеядство: «До 1 января принять меры, чтобы все работали, заставить всех работать!». Тогда же заявил, что на государственном уровне будут приняты самые жесткие меры для борьбы с тунеядством.

В апреле 2015 года Александр Лукашенко подписал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Пока остается загадкой: он сам додумался до «налога на тунеядство» или кто-то его надоумил?