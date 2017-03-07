США развернули в Южной Корее первые элементы системы ПРО 7.03.2017, 9:59

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Фото с сайта profi-forex.org

Размещение произошло в день, когда Северная Корея произвела очередной ракетный пуск.

США развернули в Южной Корее первые элементы противоракетного комплекса для высотного заатмосферного перехвата (THAAD) для противодействия агрессивному поведению Северной Кореи.

Об этом сообщили представители Тихоокеанского командования вооруженных сил США, передает «Голос Америки».

«Продолжающиеся провокации Северной Кореи, включая вчерашний запуск нескольких ракет, лишь подтверждает благоразумность прошлогоднего решения нашего альянса о размещении системы THAAD в Южной Корее», – заявил глава Тихоокеанского командования адмирал Гарри Харрис.

Харрис сообщил, что элементы THAAD были развернуты в понедельник в рамках союзнических обязательств перед Южной Кореей и для защиты американских войск в регионе, союзников США и американской территории.

Система THAAD предназначена для перехвата и уничтожения баллистических ракет малой и средней дальности во время полета.

Северная Корея в понедельник запустила четыре баллистических ракеты, три из которых пролетели около тысячи километров, после чего упали в японских водах.

Министерство обороны США назвало запуск «очень серьезной угрозой».

Представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис заявил, что хотя ракеты не представляли угрозу Северной Америке, США принимают меры по расширению возможностей защиты от ракетных запусков.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что США поддерживают Японию «на 100 процентов». Абэ сообщил об этом журналистам во вторник.

Министр обороны США Джим Мэттис и его японский коллега Томоми Инада также провели телефонный разговор в понедельник. В сообщении Пентагона говорится, что министры согласились в том, что эти запуски являются «неприемлемыми и безответственными».

Работающие в ООН дипломаты сообщили, что Совет Безопасности ООН в среду соберется на внеочередное заседание для обсуждения действий Северной Кореи.