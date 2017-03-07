Как отличаются пособия по безработице в Беларуси и соседних странах 7.03.2017, 10:27

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Фото: tut.by

Сравнение оказалось не в пользу нашей страны.

Средний размер пособия по безработице в январе в Беларуси составил 24 рубля, сообщает Белстат.

Эта сумма составляет 13,2% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Портал tut.by посмотрел, как пособие по безработице отличается по регионам, а также какие суммы получают нетрудоустроенные в соседних государствах.

Самое большое пособие по безработице получают жители Гомельской области — 26,9 рубля. На 70 копеек меньше выплачивают нетрудоустроенным в Могилевской области.

Меньше всего получают безработные в Минске — 19,8 рубля.

Размер пособий по безработице в России не менялся уже несколько лет и составляет от 28 до 159 рублей (все суммы в тексте приведены в деноминированных белорусских рублях по курсу Нацбанка на 6 марта). Сейчас в соседней стране рассматривают возможность перейти к системе страхования от безработицы.

В Украине минимальный размер пособия по безработице составляет 38 рублей (застрахованные лица со стажем меньше полугода) или 82 рубля (застрахованные лица, чей стаж превышает шесть месяцев).

В Польше первые 90 дней после регистрации на бирже труда безработные получают 385 рублей, а дальше — 311 рублей. При этом полякам могут увеличить пособие по безработице до половины минимальной зарплаты — до 468 рублей.

В балтийских странах — Литве, Латвии и Эстонии — размер пособия по безработице устанавливают пропорционально выработанному страховому стажу. К примеру, в Латвии пособие можно получать на протяжении 9 месяцев. Так, за страховой стаж от одного года до девяти лет (включительно) выплаты по безработице составляют 50% от средних страховых взносов.