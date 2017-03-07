закрыть
7 марта 2017, вторник, 11:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Из-за дождей Минск застрял в шестибалльных пробках

  • 7.03.2017, 10:54
Архивное фото bymedia

В Минске из-за ливней произошло несколько ДТП.

Движение на центральных магистралях столицы затруднено. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в столице сейчас оценивают уровень пробок в 6 баллов.

Движение сильно затруднено в районе площади Победы, на проспекте Независимости, на проспекте Дзержинского, улице Железнодорожной. Также на выезде из города в сторону Дзержинска, пишет tut.by.

Движение по внутреннему и внешнему кольцу от Колядичей до Дворицкой Слободы сильно затруднено — на этих участках произошло несколько ДТП.


Мнение

Наша цель — проведение настоящих выборов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь Ирина Давидович


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан