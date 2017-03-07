Из-за дождей Минск застрял в шестибалльных пробках 7.03.2017, 10:54

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В Минске из-за ливней произошло несколько ДТП.

Движение на центральных магистралях столицы затруднено. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в столице сейчас оценивают уровень пробок в 6 баллов.

Движение сильно затруднено в районе площади Победы, на проспекте Независимости, на проспекте Дзержинского, улице Железнодорожной. Также на выезде из города в сторону Дзержинска, пишет tut.by.

Движение по внутреннему и внешнему кольцу от Колядичей до Дворицкой Слободы сильно затруднено — на этих участках произошло несколько ДТП.