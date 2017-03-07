Из-за дождей Минск застрял в шестибалльных пробках
- 7.03.2017, 10:54
В Минске из-за ливней произошло несколько ДТП.
Движение на центральных магистралях столицы затруднено. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в столице сейчас оценивают уровень пробок в 6 баллов.
Движение сильно затруднено в районе площади Победы, на проспекте Независимости, на проспекте Дзержинского, улице Железнодорожной. Также на выезде из города в сторону Дзержинска, пишет tut.by.
Движение по внутреннему и внешнему кольцу от Колядичей до Дворицкой Слободы сильно затруднено — на этих участках произошло несколько ДТП.