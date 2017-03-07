Как белорус вооружил швейцарскую армию 1 7.03.2017, 10:59

Rotinoff Super Atlantic

Фото: Massimo Foti/flickr

Основанная в Британии эмигрантом из Беларуси компания за 7 лет построила 35 боевых машин.

Речь идет об уроженце Беларуси Георгии Ротинове, ставшем основателем крупной фирмы по производству тяжелых грузовиков.

В течении многих лет швейцарская армия использовала 10 могучих балластных тягачей Rotinoff Atlantic и Rotinoff Super Atlantic. Мало кто помнит сейчас эту марку, и тем более мало кто помнит судьбу основателя компании Rotinoff, пишет «Популярная механика».

Георгий Александрович Ротинов родился в 1904 году на территории современной Беларуси — тогда она была частью Российской Империи, а двумя годами позже его отец с семьей перебрался в Великобританию. Георгий получил хорошее инженерное образование, работал в различных технологических компаниях, а в 1952 году, уже не юношей, основал собственный бизнес — производство тяжелых балластных тягачей под брендом Rotinoff.

В 1955 году компания выпустила первый тягач — Rotinoff Atlantic GR 7, огромный, с 12-лировым 250-сильным двигателем Rolls-Royce C6SFL, предназначенный для буксировки британского танка Centurion. Расчет был, естественно, на армейский контракт. Армии была предложена, помимо этой, другая модификация с 275-сильным двигателем. Автомобиль мог транспортировать груз массой до 105 тонн со скоростью до 30 км/ч, правда, «ел» при этом 123 литра бензина, но это было нормальным расходом для такого «супертяжа».

Контракт с британской армией не получился — а вот швейцарцы заказали все-таки 10 Rotinoff Atlantic, к которым планировали цеплять 50-тонные полуприцепы Scheuerle. Пока в Швейцарию ехали первые три машины, компания представила 355-сильную версию Rotinoff Super Atlantic, и швейцарцы быстренько поменяли контракт, заказав оставшиеся 7 машин именно в такой конфигурации.

Большие надежды были и на Австралию, где как раз получили популярность «дорожные поезда», состоящие из нескольких грузовиков-«локомотивов». Для этих целей была разработана модель Rotinoff Viscount — ее уже «затачивали» не под армейские нужды, а под перевозку скота, до 110 голов на скорости до 40 км/ч.

История Rotinoff завершилась внезапно. 2 мая 1959 года Георгий Ротинов умер, дожив всего лишь до 55 лет. Предприятие было слишком маленьким, чтобы продолжать функционировать без основателя, который к тому же был главным инженером компании. За 7 лет своего существования компания построила 35 машин, 11 из которых дошли до наших дней и являются ценными коллекционными экземплярами — они хранятся в Великобритании, Швейцарии и Австралии.