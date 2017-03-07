Егор Герасимов вышел во второй круг теннисного турнира в Италии 7.03.2017, 11:10

Егор Герасимов

Белорусский спортсмен обыграл второго номера посева.

Белорусский теннисист Егор Герасимов (409 АТП) пробился во второй круг турнира ИТФ в Италии. В стартовом раунде наш соотечественник обыграл чеха Петра Михнева (274) — 7:6, 6:3.

Следующим соперником Герасимова станет победитель матча Франческо Сальвиато (1422) — Виктор Галович (590), сообщает «Прессбол».

Basiglio ITA F3 (ITF Men`s Circuit, Базильо, Италия, $15,000)

Одиночный разряд. 1 круг

Егор Герасимов (409 АТП, Беларусь) — Петр Михнев (274 АТП, Чехия, 2) — 7:6 (4), 6:3