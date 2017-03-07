Уже пятый «тунеядец» подал в суд на налоговую 7 7.03.2017, 12:04

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Дмитрий Сабуров

Гомельчанин Дмитрий Сабуров также начал вести видеоблог, чтобы помочь согражданам бороться с беззаконием властей.

6 марта временно неработающий житель Гомеля Дмитрий Сабуров также обратился в суд Железнодорожного района чтобы доказать свое участие в финансировании государственных расходов, сообщает «Гомельская весна».

Парень имеет на руках ежемесячную детализацию с лицевого счета от мобильного оператора, где отдельно указаны выплаченные им суммы налога на добавленную стоимость (НДС) за пользование мобильной связью в 2015 году.

Правовой инспектор профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонид Судаленко помог Дмитрию Сабурову составить жалобу в суд. Он отметил, что перед судом поставлен единственный вопрос о признании за гомельчанином участия в финансировании госбюджета.

«С каждого потраченного в стране рубля в бюджет поступает налог в виде НДС, а это значит, пусть и косвенно, каждый из нас участвует в финансировании госбюджета. Нас не интересует позиция налоговиков по поводу того, что граждане прямо не платят НДС, мы его платим, пусть косвенно, через агентов, но все равно наши деньги поступают в госбюджет», - заявил профсоюзный юрист.

Дмитрий Сабуров, который уже освоил программу для монтажа видео и начал вести видеоблог, излагая видеоуроки «антитунеядства», говорит, что по его жалобе суд должен ответить на самый главный для всех так называемых «тунеядцев» вопрос: финансирование госрасходов – это только подоходный налог, или другие платежи также, как об этом говорит Конституция страны.

«На протяжении всего 2015 года я ежемесячно выплачивал НДС за пользование мобильной связью, таким образом, я участвовал в финансировании госрасходов. Именно эту позицию я намерен отстаивать в суде», - заявил четвертый гомельский «тунеядец».

Напомним, что первым белорусом, который через суд отбивался от скандального налога был житель Гомеля Александр Семенов. В его случае суд постановил прекратить рассмотрение дела «ввиду неподведомственности». Однако за несколько дней до начала процесса Семенова освободили от уплаты сбора и даже предложили работу сторожа. Также в суд подал житель Каменецкого района Сергей Сиводедов, он также не считает себя «тунеядцем». Третьим белорусом, который подал в суд на «тунеядский» налог, стал сын бывшего политзаключенного Юрия Рубцова Виктор. Четвертым стал известный видеоблогер Максим Филиппович, который 28 февраля обратился с жалобой на налоговиков в суд Советского района Гомеля.